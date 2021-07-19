KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.07.2021 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951576
BIST
11:251.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,65
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.350
11:258,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0864
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
11:2510,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0281
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
11:25498,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,74
|Açılış
|: 498,11
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,27
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler11:25
|EDATA
|9,82
|13.342.090
|% 9,97
|
|SELVA
|8,18
|3.256.990
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,43
|48.645.654
|% 9,93
|
|EDIP
|4,60
|21.243.105
|% 9,79
|
|EUKYO
|7,82
|2.246.519
|% 9,68
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|SRVGY
|73,55
|3.263.787
|% -4,17
|
|OZBAL
|13,72
|10.476.605
|% -3,04
|
|SNPAM
|13,00
|13.000
|% -2,99
|
|CLEBI
|181,20
|3.917.741
|% -2,74
|
|SASA
|30,10
|276.119.547
|% -0,73
|
|THYAO
|12,83
|150.215.500
|% -1,91
|
|GARAN
|8,29
|140.725.492
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,23
|91.444.596
|% -2,03
|
|KARYE
|9,46
|89.717.171
|% 7,50
|
|PEKGY
|1,02
|40.336.627
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,26
|54.183.341
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,79
|39.416.985
|% -0,56
|
|GARAN
|8,29
|140.725.492
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,10
|80.933.579
|% -1,92
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6021
|8,6037
|% 1,01
|
|Euro
|10,1269
|10,1318
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,7466
|11,8055
|% 0,48
|
|Frank
|9,2903
|9,3463
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2834
|2,2949
|% 0,86
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,00
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-1,28
|