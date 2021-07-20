KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.07.2021 18:17
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951650
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5403
12:3510,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0361
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0416
12:35498,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,26
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
496,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5652
|8,5745
|% -0,14
|
|Euro
|10,0946
|10,1040
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,6365
|11,6949
|% -0,58
|
|Frank
|9,2589
|9,3147
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2765
|2,2879
|% -0,23
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,64
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|1,04
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:59
BLCYT, SELVA, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
MERIT, MZHLD, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
EDIP, GLBMD, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:14
KFEIN, BLCYT, BAGFS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:59
AVOD, MERIT, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında