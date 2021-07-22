KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.07.2021 18:44
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951670
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5763
En Düşük
8,5344
12:3510,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1309
En Düşük
10,0548
12:35497,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 496,47
|
498,37
En Düşük
493,11
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5601
|8,5617
|% 0,04
|
|Euro
|10,0659
|10,0804
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,7670
|11,8260
|% 0,53
|
|Frank
|9,2847
|9,3406
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2785
|2,2899
|% 0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,78
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,02
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|1,12
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:46
BLCYT, BMSCH, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
MERIT, AKFGY, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:16
BMSCH, UNLU, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
EDATA, SAMAT, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
MZHLD, UNLU, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında