KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.10.2021 07:09
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969369
BIST
10:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.405
En Düşük
1.402
10:008,9370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:0010,3561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3412
10:00504,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,79
|Açılış
|: 504,05
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:00
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|4.071.983
|% 9,98
|
|MERIT
|21,06
|684.492
|% 9,92
|
|UZERB
|30,74
|40.085
|% 6,00
|
|AVGYO
|2,17
|1.051.790
|% 4,83
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|SEYKM
|13,45
|5.012.775
|% -7,75
|
|KNFRT
|4,66
|148.295
|% -3,72
|
|KLNMA
|20,60
|19.900
|% -2,83
|
|QNBFL
|66,00
|27.390
|% -2,22
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|EREGL
|17,07
|789.480.050
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|HALKB
|4,31
|169.317.800
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|EREGL
|17,07
|789.480.050
|% 0,00
|
|HALKB
|4,31
|169.317.800
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9344
|8,9370
|% -0,35
|
|Euro
|10,3487
|10,3561
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1723
|12,2334
|% -0,01
|
|Frank
|9,5988
|9,6566
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3724
|2,3843
|% -0,49
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|1,27
|