KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.10.2021 07:14
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969686
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.420
En Düşük
1.402
18:059,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0173
En Düşük
8,9883
18:0510,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0361
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4370
En Düşük
10,3841
18:05508,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 508,37
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
509,08
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0103
|9,0173
|% 0,18
|
|Euro
|10,4221
|10,4339
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,1976
|12,2588
|% -0,02
|
|Frank
|9,6592
|9,7174
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3917
|2,4037
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,40
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA