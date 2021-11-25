KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.11.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979527
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0511,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1015
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,1798
En Düşük
11,8488
18:0513,4749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1452
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,6104
En Düşük
13,2452
18:05685,42
En Yüksek
|Değişim
|: -7,19%
|| -53,13
|Açılış
|: 685,38
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9394
|11,9891
|% 0,85
|
|Euro
|13,3976
|13,4749
|% 1,09
|
|Sterlin
|15,8443
|15,9237
|% -7,40
|
|Frank
|12,7180
|12,7946
|% -7,08
|
|Riyal
|3,1682
|3,1841
|% -7,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,86
|
|Altın Gr.
|685
|685
|-53,17
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,08
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,01
|