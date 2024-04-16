KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.04.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272472
BIST
'
10:459.572
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -107,56
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4532,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0403
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4534,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0076
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:452.474,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,71
|Açılış
|: 2.474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:45
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|RYGYO
|32,80
|137.083.319
|% 7,05
|
|CWENE
|307,25
|461.642.337
|% 6,96
|
|RYSAS
|46,50
|77.071.912
|% 6,46
|
|YAYLA
|23,14
|18.775.319
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|62.798.141
|% -9,80
|
|ARTMS
|50,45
|17.827.958
|% -6,31
|
|FENER
|91,15
|68.147.382
|% -6,13
|
|ODINE
|75,95
|370.866.004
|% -6,12
|
|ENTRA
|15,32
|3.095.768.198
|% -4,84
|
|THYAO
|295,00
|1.756.912.578
|% -1,17
|
|YKBNK
|30,38
|1.376.516.413
|% -3,86
|
|KOZAL
|24,94
|1.038.363.954
|% 1,80
|
|TUPRS
|184,40
|946.397.125
|% 0,77
|
|ENTRA
|15,32
|3.095.768.198
|% -4,84
|
|ZOREN
|5,90
|408.698.495
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,38
|1.376.516.413
|% -3,86
|
|KOZAL
|24,94
|1.038.363.954
|% 1,80
|
|EKGYO
|10,64
|349.949.794
|% -1,57
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4453
|32,4513
|% 0,12
|
|Euro
|34,4875
|34,5018
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2496
|40,4514
|% -0,05
|
|Frank
|35,4327
|35,6103
|% -0,19
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,39
|28,42
|% 0,66
|
|Platin
|964,07
|965,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,94
|1.019,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,52
|90,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,78
|2.371,13
|% 0,66
|