***KAPLM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.03.2022 18:22
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KAPLM.E payları 23/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012091
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8499
En Düşük
14,7886
18:0516,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0494
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05914,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,41
|Açılış
|: 914,55
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.836.666
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.817.202
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.994
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|820.106.938
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.564.397
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.272.429
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|185.363.964
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|9.973.735
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.792.428
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.804.841.874
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.736.099.130
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.187.499.736
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|294.167.997
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|717.484.962
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.310.673
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8426
|14,8471
|% 0,14
|
|Euro
|16,3740
|16,3855
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,5959
|19,6941
|% 0,66
|
|Frank
|15,8497
|15,9452
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,91
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem