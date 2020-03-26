***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:46
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832276
BIST
13:3890.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 980,90
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.108
En Düşük
88.481
13:386,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:387,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0688
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:38335,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,16
|Açılış
|: 335,92
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|76.821.368
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.841.681
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.483.247
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.126.516
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.179.937
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,16
|861.996.156
|% 4,45
|
|ASELS
|23,74
|424.634.241
|% 1,28
|
|GARAN
|7,70
|392.287.637
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|200.512.324
|% 2,67
|
|ECILC
|4,79
|192.337.968
|% 8,62
|
|YKBNK
|1,92
|200.512.324
|% 2,67
|
|THYAO
|9,16
|861.996.156
|% 4,45
|
|GSRAY
|1,74
|110.369.501
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,80
|48.852.054
|% 3,90
|
|GARAN
|7,70
|392.287.637
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6505
|7,6889
|% 0,59
|
|Frank
|6,6193
|6,6592
|% 1,20
|
|Riyal
|1,7133
|1,7219
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.618
|-1,19
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,94
|26,94
|-0,45
|