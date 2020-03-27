***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:08
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832670
BIST
11:5790.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.027,03
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.240
11:576,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0626
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4599
En Düşük
6,3903
11:577,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0521
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1149
En Düşük
7,0479
11:57335,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,40
|Açılış
|: 335,90
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|827.688
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|524.441
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|2.332.486
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.903.206
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.107.399
|% -9,77
|
|QNBFL
|120,00
|1.516.723
|% -6,90
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|FMIZP
|41,42
|1.223.319
|% -5,04
|
|THYAO
|9,19
|524.089.882
|% -0,65
|
|GARAN
|8,02
|282.367.255
|% 1,01
|
|ASELS
|23,62
|251.598.943
|% -2,64
|
|IPEKE
|7,82
|140.347.675
|% -1,26
|
|KOZAA
|9,41
|132.908.400
|% -4,08
|
|IHLGM
|0,85
|77.049.057
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,46
|37.969.637
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|92.665.251
|% -0,75
|
|YKBNK
|1,93
|109.384.248
|% -0,52
|
|THYAO
|9,19
|524.089.882
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8201
|7,8593
|% 0,49
|
|Frank
|6,6678
|6,7080
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7112
|1,7198
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|-14,84
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
|