***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:57
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877705
BIST
13:051.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:057,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
13:059,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1018
En Düşük
8,9695
13:05472,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,37
|Açılış
|: 471,99
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MERKO
|13,20
|113.831.285
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.369.273
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.785.227
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|128.149.675
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.641.234
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.459.027.420
|% -2,05
|
|ASELS
|19,51
|812.537.084
|% 0,98
|
|GARAN
|7,11
|729.251.376
|% 0,14
|
|AVOD
|7,28
|460.409.372
|% 6,43
|
|TURSG
|5,94
|447.814.825
|% 4,58
|
|SISE
|7,17
|1.459.027.420
|% -2,05
|
|GARAN
|7,11
|729.251.376
|% 0,14
|
|PENGD
|4,84
|410.283.646
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,36
|289.716.383
|% -0,88
|
|TURSG
|5,94
|447.814.825
|% 4,58
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7358
|7,7383
|% 0,22
|
|Euro
|9,0885
|9,0985
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,9215
|9,9712
|% -0,05
|
|Frank
|8,4112
|8,4619
|% 0,97
|
|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 0,52
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|