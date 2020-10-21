***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:00
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882713
BIST
12:481.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:487,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:489,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:48483,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,56
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|136.183.890
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.712.235
|% -9,93
|
|KARSN
|3,32
|713.568.205
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|637.146.992
|% 1,07
|
|SISE
|7,04
|628.619.344
|% 0,86
|
|ITTFH
|10,94
|401.392.092
|% -0,91
|
|KLGYO
|15,80
|388.849.929
|% -3,72
|
|KARSN
|3,32
|713.568.205
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.716.647
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.638.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|238.938.427
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|295.922.176
|% 1,26
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8420
|7,8462
|% -0,25
|
|Euro
|9,2891
|9,2942
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2086
|10,2598
|% 0,56
|
|Frank
|8,6392
|8,6912
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0859
|2,0963
|% -0,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,67
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,61
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,63
|