***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:25
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882747
BIST
13:171.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:177,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:179,2970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:17483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:17
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|142.738.592
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|743.185.425
|% 5,75
|
|SISE
|7,03
|655.786.839
|% 0,72
|
|GARAN
|7,55
|653.496.726
|% 1,07
|
|ITTFH
|10,70
|431.149.992
|% -3,08
|
|KLGYO
|15,50
|423.908.997
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|743.185.425
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|199.294.801
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,95
|259.563.802
|% 2,09
|
|SKBNK
|2,04
|263.510.501
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|306.379.122
|% 0,84
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8386
|7,8425
|% -0,30
|
|Euro
|9,2917
|9,2970
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2072
|10,2584
|% 0,55
|
|Frank
|8,6365
|8,6885
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,26
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|11,35
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|5,49
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
|