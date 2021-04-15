***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:05
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928443
BIST
15:241.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:248,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:249,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:24456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,86
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TRGYO
|3,85
|271.547.066
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.139.336
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,92
|58.233.844
|% 9,67
|
|QUAGR
|26,20
|716.403.154
|% 8,80
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|155.374.467
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.620.021
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.800.796
|% -9,97
|
|GARAN
|7,25
|4.597.097.530
|% 3,72
|
|EREGL
|18,17
|1.177.565.104
|% 3,71
|
|SASA
|46,18
|1.044.617.152
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,72
|1.035.517.403
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,17
|953.355.980
|% 0,93
|
|GARAN
|7,25
|4.597.097.530
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|953.355.980
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|217.724.449
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,99
|738.704.480
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,72
|1.035.517.403
|% 4,32
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0854
|8,0913
|% 0,26
|
|Euro
|9,6921
|9,7063
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1534
|11,2094
|% 0,68
|
|Frank
|8,7545
|8,8072
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1551
|2,1660
|% 0,52
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,68
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,44
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.062
|20,00
|
|Tam
|3.007
|3.084
|24,69
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|11,95
|
|Çeyrek
|729
|746
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|