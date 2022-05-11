***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 11:13
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029114
BIST
11:262.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,26
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
11:2615,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0613
|Açılış
|: 15,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
11:2616,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1192
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
11:26910,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,86
|Açılış
|: 910,27
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUUN
|10,38
|67.932.096
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.290.379
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,70
|16.460.155
|% 9,83
|
|MNDRS
|2,93
|22.219.186
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|12.721.299
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.157.854
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|18.821.836
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,90
|36.281.024
|% -9,92
|
|CUSAN
|9,94
|22.749.118
|% -9,39
|
|THYAO
|42,38
|1.136.820.071
|% 0,43
|
|SISE
|20,08
|881.563.491
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,49
|713.990.844
|% -0,48
|
|TUPRS
|249,80
|577.021.024
|% 1,75
|
|SAHOL
|20,68
|552.087.598
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,75
|226.008.905
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,75
|244.271.494
|% -2,34
|
|PETKM
|10,34
|551.335.219
|% 1,57
|
|ODAS
|2,51
|127.096.130
|% 2,03
|
|VAKBN
|4,43
|219.506.789
|% -3,49
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3193
|15,3358
|% 0,59
|
|Euro
|16,2056
|16,2242
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,8542
|18,9487
|% 0,58
|
|Frank
|15,3902
|15,4829
|% 0,77
|
|Riyal
|4,0676
|4,0880
|% 0,24
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|8,86
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,85
|