***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 17:31
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032429
BIST
17:582.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 42,54
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:5816,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3321
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:5817,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2309
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:58975,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,37
|Açılış
|: 975,87
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DAGHL
|27,06
|5.266.263
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.634.421
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.044.163
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.874.044
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|54.207.974
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|36.737.992
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|24.988.397
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.890.874
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,56
|125.204.247
|% -9,30
|
|DOGUB
|4,38
|29.132.237
|% -7,79
|
|THYAO
|42,50
|3.189.615.092
|% 0,81
|
|SISE
|20,88
|2.882.873.202
|% 5,35
|
|GARAN
|14,81
|2.370.723.736
|% 0,01
|
|ASELS
|23,68
|1.527.834.024
|% 2,69
|
|SAHOL
|20,10
|1.321.710.549
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,51
|1.260.012.055
|% 2,97
|
|HALKB
|5,66
|1.266.431.467
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,61
|577.271.001
|% 1,95
|
|VAKBN
|4,16
|825.511.609
|% 4,79
|
|GARAN
|14,81
|2.370.723.736
|% 0,01
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3934
|16,4059
|% 2,05
|
|Euro
|17,5054
|17,5282
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,4933
|20,5961
|% 1,86
|
|Frank
|16,9491
|17,0512
|% 1,54
|
|Riyal
|4,3547
|4,3765
|% 1,76
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-15,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
17:57
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem