***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:27
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101015
BIST
13:274.646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -83,25
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.639
13:2718,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2720,2216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:271.137,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.137,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:26
|SDTTR
|62,30
|10.973.397
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.274.416
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.097.638
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,05
|301.671.431
|% 7,91
|
|RODRG
|31,50
|11.871.015
|% 7,36
|
|BMSTL
|36,06
|25.945.612
|% -9,99
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,73
|10.993.434
|% -9,04
|
|GOZDE
|19,17
|282.304.374
|% -8,97
|
|EUYO
|3,80
|1.182.406
|% -8,87
|
|THYAO
|128,50
|6.669.190.995
|% 2,55
|
|KRDMD
|17,66
|4.290.359.064
|% 2,73
|
|ASELS
|52,65
|3.228.386.207
|% -0,28
|
|EREGL
|37,04
|2.867.393.123
|% 0,54
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,95
|2.075.654.807
|% -1,61
|
|KRDMD
|17,66
|4.290.359.064
|% 2,73
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7860
|% 0,06
|
|Euro
|20,2080
|20,2185
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7691
|22,8833
|% 0,15
|
|Frank
|20,0637
|20,1845
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,74
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|