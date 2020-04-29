***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2020 17:31
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETIM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 mali yılının bağımsız denetimi için "ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETIM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841172
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05381,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,54
|Açılış
|: 381,38
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6267
|8,6700
|% -0,32
|
|Frank
|7,1178
|7,1607
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8469
|1,8562
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-3,86
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.499
|-15,90
|
|Tam
|2.506
|2.560
|-16,30
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|-8,00
|
|Çeyrek
|612
|626
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,13
|24,13
|1,39
|