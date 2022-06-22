***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.06.2022 09:13
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022 - 13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2022
Tescil Tarihi
20.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.06.2022 / 10z 2022 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'ca onaylanması sonrası 20.06.2022 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038610
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
0
En Düşük
0
18:0517,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,2314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.018,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 0,00
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,00
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 0,00
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3491
|17,3627
|% 0,14
|
|Euro
|18,2148
|18,2439
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,1596
|21,2657
|% -0,28
|
|Frank
|17,8515
|17,9591
|% -0,08
|
|Riyal
|4,6112
|4,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,95
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.757
|6.865
|-22,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,43
|