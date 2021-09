***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmekBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 9.099.799,38Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 10.916.665,894B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 5.749.999,988C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 3.333.334,118Ek AçıklamalarŞirketimizin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine1. Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından iktisap edilmesine2. Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,3. Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,4. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,5. İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak, Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin ekte yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,6. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2021 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,7. Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. İsa DOĞANLI, Sn. Mücahit Turan TEKİN ve Sn Latife ERDOST ‘un herhangi ikisinin Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesineoybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965787BIST