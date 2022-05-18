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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2022 11:14
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bölünme işlemlerinde sermaye tescil tarihinin girişi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 9.099.799,38
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 10.916.665,894
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 5.749.999,988
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 3.333.334,118

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2021
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Sermaye Tescil Tarihi 31.12.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye tescil tarihi ilgili alana girilerek bildirim tamamlanmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Ek-1- YMM Raporu.pdf - Diğer
EK: 2 Ek-2-Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
EK: 3 Ek-3-Kaplamin A._. 30.06.2021 Vuk Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 4 Ek-4-Kaplamin A._. 30.06.2021 S_n_rl_ Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 5 Ek-5-Prigo Dijital Esas Sözleşme .pdf - Diğer
EK: 6 Ek-6-Rekabet Kurulu Beyan_.pdf - Diğer
EK: 7 Ek-7-Prigo A._. Kurulu_ Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 8 Ek-8-Bölünme isleminin Gerekçesi.pdf - Diğer
EK: 9 Ek-9-Prigo - TMS-TFRS 30.06.2021 Finansal Tabloları.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031081


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