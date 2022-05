***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bölünme işlemlerinde sermaye tescil tarihinin girişiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmekBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 9.099.799,38Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 10.916.665,894B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 5.749.999,988C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 3.333.334,118Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSermaye Tescil Tarihi 31.12.2021Ek AçıklamalarSermaye tescil tarihi ilgili alana girilerek bildirim tamamlanmıştır.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Ek-1- YMM Raporu.pdf - DiğerEK: 2 Ek-2-Yönetim Kurulu Kararı.pdf - DiğerEK: 3 Ek-3-Kaplamin A._. 30.06.2021 Vuk Bilançosu.pdf - DiğerEK: 4 Ek-4-Kaplamin A._. 30.06.2021 S_n_rl_ Denetim Raporu.pdf - DiğerEK: 5 Ek-5-Prigo Dijital Esas Sözleşme .pdf - DiğerEK: 6 Ek-6-Rekabet Kurulu Beyan_.pdf - DiğerEK: 7 Ek-7-Prigo A._. Kurulu_ Bilançosu.pdf - DiğerEK: 8 Ek-8-Bölünme isleminin Gerekçesi.pdf - DiğerEK: 9 Ek-9-Prigo - TMS-TFRS 30.06.2021 Finansal Tabloları.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031081BIST