***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMakro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa Değer TespitiRapor Tarihi06.07.2022AçıklamalarŞirketimiz, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii, 560 ada 12 Parsel sayılı gayrimenkulün yeniden değerlemesini Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına yaptırmıştır. Değerlemede sadece gayrimenkulün arsa vasfı dikkate alınmıştır.Hazırlanan 06.07.2022 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü ekte sunulmaktadır. Oluşan yeniden değerleme farkı 31 Aralık 2022 tarihli UFRS ‘ye göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042696BIST