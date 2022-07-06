***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
06.07.2022 22:55
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
06.07.2022
Açıklamalar
Şirketimiz, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii, 560 ada 12 Parsel sayılı gayrimenkulün yeniden değerlemesini Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına yaptırmıştır. Değerlemede sadece gayrimenkulün arsa vasfı dikkate alınmıştır.
Hazırlanan 06.07.2022 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü ekte sunulmaktadır. Oluşan yeniden değerleme farkı 31 Aralık 2022 tarihli UFRS ‘ye göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042696
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2780
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1063
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05963,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 962,10
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1977
|17,2515
|% 1,64
|
|Euro
|17,5226
|17,5738
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,4600
|20,5626
|% 1,15
|
|Frank
|17,6559
|17,7623
|% 1,20
|
|Riyal
|4,5708
|4,5937
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-24,88
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.463
|6.612
|10,00
|
|Yarım
|3.164
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,35
|