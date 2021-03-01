***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar01.01.2020-31.12.2020 faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914196BIST