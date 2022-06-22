***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - Şirketin 2021 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,6 - 2021 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Kar Dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2022 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketimizin İştiraki olan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 232004 Sicil Numarası ile kayıtlı Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nde yapılması planlanan sermaye artırımına katılma konusunda genel kurula bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KAP BİLDİRİM 2021 OGK.pdf - İlan MetniEK: 2 VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 3 2021 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 03.06.2022 tarih 75230678 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil BACAKSIZ ve Sn. Sezai ÇALIŞ'in gözetiminde yapılmıştır.1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 12.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi3- 2022 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.4- 2022 yılı için bağış üst sınırı 1000.000 TL olarak belirlenmiştir.5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.6- Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.7- Kar dağıtım politikasının revize edilmesi oybirliği ile kabul edildi.Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak .pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır. 20.06.2022 tarihi itibariyle tescil işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038603BIST