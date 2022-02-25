***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 14:14
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KEMALPAŞA V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-4.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004423
BIST
14:361.933
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 82,05
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.934
En Düşük
1.866
14:3613,9988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0242
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:3615,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1474
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:36860,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,20
|Açılış
|: 860,50
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.699.594
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|116.370.894
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|IHEVA
|1,08
|13.019.336
|% -2,70
|
|TKFEN
|19,79
|602.161.866
|% -2,61
|
|ULUUN
|6,30
|35.399.878
|% -2,48
|
|THYAO
|26,66
|4.446.409.045
|% 5,46
|
|EREGL
|30,22
|1.632.433.906
|% 3,92
|
|GARAN
|11,39
|927.569.895
|% 3,45
|
|KRDMD
|11,12
|813.345.582
|% 5,40
|
|SASA
|44,90
|714.503.929
|% 6,65
|
|EKGYO
|2,03
|401.431.024
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,62
|630.003.434
|% 2,55
|
|THYAO
|26,66
|4.446.409.045
|% 5,46
|
|KLGYO
|0,86
|116.370.894
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|348.447.055
|% 4,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0101
|14,0194
|% -0,03
|
|Euro
|15,6834
|15,7213
|% -0,78
|
|Sterlin
|18,7358
|18,8298
|% 0,13
|
|Frank
|15,1079
|15,1989
|% 0,12
|
|Riyal
|3,7332
|3,7519
|% 0,23
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,21
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,46
|
|Cumhuriyet
|5.772
|5.859
|-311,00
|
|Tam
|5.738
|5.884
|-322,60
|
|Yarım
|2.774
|2.846
|-156,05
|
|Çeyrek
|1.391
|1.423
|-78,02
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-0,40
|