***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.11.2020 15:48
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-4738 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889364
BIST
16:531.326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:537,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0776
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:539,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0855
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:53457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,78
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KONYA
|980,40
|30.584.174
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|SKTAS
|5,18
|106.506.307
|% -4,78
|
|GARAN
|9,49
|3.986.807.453
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,11
|1.974.633.171
|% 0,00
|
|SISE
|6,95
|1.971.383.083
|% 3,27
|
|THYAO
|11,96
|1.791.547.736
|% 2,13
|
|KRDMD
|4,86
|1.463.957.978
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,11
|1.974.633.171
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|3.986.807.453
|% -0,32
|
|KRDMD
|4,86
|1.463.957.978
|% -0,21
|
|SISE
|6,95
|1.971.383.083
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,51
|326.584.381
|% 1,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6245
|7,6275
|% 1,03
|
|Euro
|9,0535
|9,0578
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0829
|10,1335
|% 0,93
|
|Frank
|8,3348
|8,3851
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0261
|2,0362
|% 0,98
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|6,61
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.031
|3.109
|28,76
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|13,92
|
|Çeyrek
|735
|752
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|0,08
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|0,35
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:04GENTS
Yüzde 4.52 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 747, 260 adet işlem
-
17:02VESBE
Yüzde 4.11 oranında artışla 33.46 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 006 adet işlem
-
17:00BAGFS
Yüzde 6.28 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 917, 063 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 1.06 ) 1, 203
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, BUCIM, SUMAS, BMELK, PKENT, ATEKS, SAFKR, MRSHL, TKURU, GUBRF