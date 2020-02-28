***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 12:47
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Cad. N 10 Ege Perla B Blok Kat:9 Kapı N 95 Konak/İzmir" adresinde bulunan izmir satış ofisimizin, yapılan verimlilik çalışmaları sonucunda kapatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822688
BIST
14:26106.963
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -3.455,76
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.984
En Düşük
99.332
14:266,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
14:266,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
14:26325,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,56
|Açılış
|: 325,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|13.012.520
|% 14,03
|
|OYAYO
|3,74
|22.046.895
|% 10,65
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,83
|21.375.569
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,53
|32.611.286
|% -10,53
|
|BUCIM
|3,44
|1.188.349
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,71
|952.261.449
|% -3,62
|
|ASELS
|27,94
|736.761.548
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|298.938.063
|% -5,20
|
|YKBNK
|2,33
|184.273.653
|% -4,90
|
|ODAS
|1,98
|176.312.496
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,41
|141.806.269
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,24
|118.151.485
|% -3,88
|
|ODAS
|1,98
|176.312.496
|% -2,94
|
|THYAO
|11,71
|952.261.449
|% -3,62
|
|YKBNK
|2,33
|184.273.653
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0311
|% 0,26
|
|Frank
|6,4221
|6,4608
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6523
|1,6606
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|