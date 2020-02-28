***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Cad. N 10 Ege Perla B Blok Kat:9 Kapı N 95 Konak/İzmir" adresinde bulunan izmir satış ofisimizin, yapılan verimlilik çalışmaları sonucunda kapatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822688BIST