***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 09:59
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetimi kurulu toplantısında
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Bölüm başkanı olarak Sayın Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün ve üyeliğe Sayın Latife ERDOST'un seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894166
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|1.505
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