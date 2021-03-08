***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020 - 18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSELÜLOZ-İŞ sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamamış olması nedeniyle, sendika yetkilileri tarafından Resmi Arabulucu tayini talebiyle İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. İşverenlikçe tebliğ alınan yazı gereğince, Resmi Arabulucu ataması gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915778BIST