***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 10:02
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020 - 18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELÜLOZ-İŞ sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamamış olması nedeniyle, sendika yetkilileri tarafından Resmi Arabulucu tayini talebiyle İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. İşverenlikçe tebliğ alınan yazı gereğince, Resmi Arabulucu ataması gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915778
BIST
11:031.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:037,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:038,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:03412,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,64
|Açılış
|: 412,93
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TRILC
|12,10
|38.817
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,26
|49.828
|% 9,57
|
|IDEAS
|54,50
|646.152
|% 8,89
|
|FADE
|11,38
|27.633.498
|% 8,38
|
|PAMEL
|33,40
|6.013.713
|% -4,57
|
|MPARK
|25,62
|23.314.185
|% -2,21
|
|CRFSA
|67,50
|5.855.751
|% -2,17
|
|QNBFL
|125,00
|97.875
|% -1,65
|
|UFUK
|26,10
|25.682
|% -1,51
|
|KONTR
|102,80
|142.269.789
|% 5,01
|
|OYAKC
|8,17
|66.727.760
|% -1,09
|
|KRVGD
|18,33
|65.150.015
|% 2,40
|
|ENJSA
|11,68
|36.052.895
|% 0,26
|
|ISKPL
|38,16
|31.097.915
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,24
|16.410.938
|% 0,81
|
|OYAKC
|8,17
|66.727.760
|% -1,09
|
|KRVGD
|18,33
|65.150.015
|% 2,40
|
|ENJSA
|11,68
|36.052.895
|% 0,26
|
|TURSG
|6,92
|20.041.368
|% 0,44
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5499
|7,5553
|% 0,31
|
|Euro
|8,9793
|8,9908
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,4187
|10,4709
|% 0,20
|
|Frank
|8,0761
|8,1247
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0101
|2,0202
|% 0,42
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,06
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|1,14
|