***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kaplamin Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Osman BOZCAARMUTLU ‘nun Yalova Ambalaj A.Ş Fabrika Müdürü olarak atanmasına,Yalova Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Raşit CİVAN 'ın Kaplamin Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963758BIST