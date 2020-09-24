***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 10916665.894 TRY 54,58 OYDA İMTİYAZ İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 5749999.988 TRY 28,75 OYDA İMTİYAZ İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 3333334.118 TRY 16,67 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFİKRİ ŞADİ GÜCÜM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.04.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --MEHMET ALİ KARAMEHMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.12.2015 İcrada Görevli Değil -- ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --İSA DOĞANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 18.04.2018 İcrada Görevli Genel Müdür ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.08.2018 İcrada Görevli Değil -- BAĞIMSIZ DENETÇİ-YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANI Evet -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFİKRİ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.04.2018 İcrada Görevli Değil -- -- Evet -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876506BIST