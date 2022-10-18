***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 17:17
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. BASKI HIZMETLERI 28.542.758,38 16.300.599,38 TRY 57,11 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI ORTAKLIK
OVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 30.665.000,00 591.663,50 TRY 1,929 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA İNŞ. MALZ. A.Ş. İNŞAAT MAKİNALARI 200.000.000,00 595,51 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. İNŞAAT 912.500.000,00 105.088,21 TRY 0,012 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETI FAALIYETLERI 6.300.000.000,00 85,49 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
YALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 9.966.000,00 23.580,00 TRY 0,237 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072713
BIST