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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 17:17
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. BASKI HIZMETLERI 28.542.758,38 16.300.599,38 TRY 57,11 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI ORTAKLIK
OVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 30.665.000,00 591.663,50 TRY 1,929 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA İNŞ. MALZ. A.Ş. İNŞAAT MAKİNALARI 200.000.000,00 595,51 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. İNŞAAT 912.500.000,00 105.088,21 TRY 0,012 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETI FAALIYETLERI 6.300.000.000,00 85,49 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
YALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 9.966.000,00 23.580,00 TRY 0,237 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072713


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PENTA 532,40 79.505.995 % 10,00  
ARMDA 174,90 7.479.976 % 10,00  
CRFSA 46,88 149.039.351 % 10,00  
POLTK 784,50 22.605.035 % 10,00  
BSOKE 3,42 90.500.304 % 9,97  
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Dolar 18,5802 18,5871 % 0,04  
Euro 18,2765 18,2905 % -0,01  
Sterlin 20,9576 21,0627 % -0,49  
Frank 18,5998 18,7118 % 0,04  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,03  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 2,86  
Altın Gr. 987 987 0,71  
Cumhuriyet 6.664 6.765 -16,00  
Tam 6.679 6.754 25,00  
Yarım 3.254 3.304 15,00  
Çeyrek 1.630 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,16  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,08  
B. Petrol 90,10 90,10 -1,52  
Seans Raporu 17:15
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