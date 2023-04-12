***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 10916665.894 TRY 54,58 OYDA İMTİYAZ VE YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 5749999.988 TRY 28,75 OYDA İMTİYAZ VE YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 3333334.118 TRY 16,67 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136682BIST