***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.07.2020 09:40
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854295
BIST
09:55117.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 407,84
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
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117.316
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09:556,8552
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|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,09%
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|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 391,29
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|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5257
|8,5685
|% 0,07
|
|Frank
|7,2179
|7,2613
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,48
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|-0,20
|
|Tam
|2.608
|2.621
|-0,10
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|-0,10
|
|Çeyrek
|633
|642
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|