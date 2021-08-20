Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.08.2021 14:59



KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbul
İnternet Adresi http://www.kardenpartners.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
engin.bilze@kardenparners.com
contact@kardenpartners.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbul 212 2130650 212 2130655

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cemal Öztürk 10000 TRY 20
Atilla Zaimoğlu 9999 TRY 20
Ali Türker Pirtini 1 TRY 0
Engin Bilze 4000 TRY 8
Sertaç Kazıcı 13000 TRY 26
Utku Şimşek 13000 TRY 26
TOPLAM TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CEMAL ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı 20
ATİLLA ZAİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 20
ENGİN BİLZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 8
UTKU ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26
SERTAÇ KAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Cemal Öztürk
Atilla Zaimoğlu
Ali Türker Pirtini
Engin Bilze

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959669


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.445
Değişim :  0,33% |  4,77
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEDTR 41,14 132.347.351 % 10,00  
IDEAS 47,08 10.261.134 % 10,00  
BASGZ 22,44 218.931.822 % 10,00  
AGYO 4,52 189.858.482 % 9,98  
PAMEL 41,04 44.062.722 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4812 8,4828 % -0,28  
Euro 9,9298 9,9576 % -0,15  
Sterlin 11,5310 11,5888 % -0,09  
Frank 9,2192 9,2748 % 0,16  
Riyal 2,2568 2,2681 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 0,50  
Altın Gr. 486 486 0,15  
Cumhuriyet 3.229 3.277 -7,00  
Tam 3.214 3.295 -3,71  
Yarım 1.553 1.594 -1,80  
Çeyrek 779 797 -0,89  
Gümüş.Ons 23,00 23,05 -0,23  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,07  
B. Petrol 65,05 65,05 -1,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru