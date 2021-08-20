KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2021 14:59
KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbul
İnternet Adresi http://www.kardenpartners.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
engin.bilze@kardenparners.com
contact@kardenpartners.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbul 212 2130650 212 2130655
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cemal Öztürk 10000 TRY 20
Atilla Zaimoğlu 9999 TRY 20
Ali Türker Pirtini 1 TRY 0
Engin Bilze 4000 TRY 8
Sertaç Kazıcı 13000 TRY 26
Utku Şimşek 13000 TRY 26
TOPLAM TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CEMAL ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı 20
ATİLLA ZAİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 20
ENGİN BİLZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 8
UTKU ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26
SERTAÇ KAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Cemal Öztürk
Atilla Zaimoğlu
Ali Türker Pirtini
Engin Bilze
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959669
BIST