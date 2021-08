KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi 19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbulİnternet Adresi http://www.kardenpartners.comElektronik Posta AdresiE-postaengin.bilze@kardenparners.comcontact@kardenpartners.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:39, Şişli 34360 İstanbul 212 2130650 212 2130655Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Cemal Öztürk 10000 TRY 20Atilla Zaimoğlu 9999 TRY 20Ali Türker Pirtini 1 TRY 0Engin Bilze 4000 TRY 8Sertaç Kazıcı 13000 TRY 26Utku Şimşek 13000 TRY 26TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)CEMAL ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı 20ATİLLA ZAİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 20ENGİN BİLZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 8UTKU ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26SERTAÇ KAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıCemal ÖztürkAtilla ZaimoğluAli Türker PirtiniEngin BilzeYetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluşhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959669BIST