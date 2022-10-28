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KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.10.2022 17:17
KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cemal Öztürk 10000 TRY 20
Atilla Zaimoğlu 9999 TRY 20
Engin Bilze 4001 TRY 8
Sertaç Kazıcı 13000 TRY 26
Utku Şimşek 13000 TRY 26
TOPLAM 50000 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075078


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5994 18,6178 % 0,10  
Euro 18,5105 18,5253 % -0,13  
Sterlin 21,4461 21,5537 % 0,08  
Frank 18,5935 18,7055 % -0,50  
Riyal 4,9355 4,9602 % 0,04  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 -20,34  
Altın Gr. 984 984 -9,70  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.602 6.677 -59,00  
Yarım 3.217 3.265 -29,00  
Çeyrek 1.613 1.632 -15,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,27 -0,35  
Gümüş Gr. 11,52 11,55 -0,18  
B. Petrol 94,10 94,10 -0,94  
Seans Raporu 12:35
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