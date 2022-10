KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Cemal Öztürk 10000 TRY 20Atilla Zaimoğlu 9999 TRY 20Engin Bilze 4001 TRY 8Sertaç Kazıcı 13000 TRY 26Utku Şimşek 13000 TRY 26TOPLAM 50000 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075078BIST