***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [KAREL]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYILDIZ PAZARİlgili İşlem SırasıKAREL.BESözleşme No0AD7EC830007EB41, 0AD7EC83000BA9ADİşlemin Gerçekleşme Tarihi18/01/2024İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241272BIST