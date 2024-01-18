***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2024 11:56
***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
İlgili İşlem Sırası
KAREL.BE
Sözleşme No
0AD7EC830007EB41, 0AD7EC83000BA9AD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2024
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241272
BIST
'
15:048.081
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,86
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.058
En Yüksek
8.117
15:0430,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
15:0432,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1103
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
15:041.951,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.951,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler15:03
|HLGYO
|2,63
|50.287.115
|% 48,59
|
|BEGYO
|4,95
|416.986.614
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|174.997.559
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|22.923.246
|% 10,00
|
|KFEIN
|81,65
|67.546.596
|% 9,97
|
|CATES
|62,60
|1.438.172.314
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|AYCES
|832,50
|202.694.405
|% -9,95
|
|MEGMT
|36,06
|1.504.186.999
|% -9,44
|
|BAGFS
|26,50
|169.810.534
|% -8,24
|
|THYAO
|252,50
|4.147.226.084
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,68
|3.783.690.754
|% 3,89
|
|ASTOR
|109,90
|2.678.431.872
|% 7,43
|
|YKBNK
|22,48
|2.517.878.008
|% 1,35
|
|AKBNK
|42,40
|2.213.502.256
|% 0,95
|
|ISCTR
|26,68
|3.783.690.754
|% 3,89
|
|YKBNK
|22,48
|2.517.878.008
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,68
|931.896.556
|% -1,14
|
|BEGYO
|4,95
|416.986.614
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,89
|143.533.219
|% 0,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1447
|30,1497
|% 0,07
|
|Euro
|32,9083
|32,9280
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,1202
|38,3114
|% 0,05
|
|Frank
|34,7142
|34,9233
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0137
|8,0539
|% 0,05
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|896,18
|897,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,70
|943,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,91
|77,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,23
|2.013,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17MERIT
Yüzde 5.89 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 771 adet işlem
-
15:16KUYAS
Yüzde 8.11 oranında artışla 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 129 adet işlem
-
15:15BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 743, 421 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45 artarak (% 0.63 ) 7, 145
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, PRZMA, VRGYO, BAYRK, GARFA, BEGYO, ULAS