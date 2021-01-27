***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:37
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904673
BIST
16:151.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -42,80
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:157,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3969
En Düşük
7,3418
16:158,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:15437,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 437,61
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:13
|LUKSK
|48,44
|14.735.247
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|176.555.484
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.097.837
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.725.169
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.750.993
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.617.436.563
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.761.852
|% -3,15
|
|GARAN
|9,24
|1.269.673.587
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,78
|1.057.733.739
|% -1,74
|
|KARSN
|4,69
|942.092.018
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.761.852
|% -3,15
|
|ODAS
|3,97
|1.617.436.563
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|660.433.815
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|420.067.711
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|326.353.782
|% -6,58
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3929
|7,3972
|% 0,73
|
|Euro
|8,9594
|8,9641
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1007
|10,1513
|% 0,42
|
|Frank
|8,2875
|8,3374
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9653
|1,9751
|% 0,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-9,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,05
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28AVGYO
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 457 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 46 kaybederek (% -2.35 ) 1, 598
-
16:26XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 25, 808.00 milyon TL de
-
16:26EMKEL
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 887 adet işlem
-
16:25BAGFS
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 348, 181 adet işlem