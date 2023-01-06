***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:19
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094711
BIST
10:195.063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -53,01
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:1918,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:1919,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:191.110,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.110,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BFREN
|6.136,90
|67.819.458
|% 6,66
|
|MARKA
|4,50
|46.567
|% 6,64
|
|CASA
|185,00
|954.570
|% 6,51
|
|OYAYO
|12,14
|229.153
|% 5,47
|
|OSMEN
|59,45
|602.161
|% 4,30
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|MARTI
|4,96
|24.698.294
|% -9,49
|
|ULUSE
|184,10
|5.985.864
|% -9,09
|
|SUMAS
|95,00
|315.431
|% -8,65
|
|EYGYO
|18,85
|88.760.796
|% -8,58
|
|THYAO
|136,80
|1.287.084.214
|% 1,18
|
|EREGL
|40,32
|900.461.565
|% 0,60
|
|ASELS
|59,65
|696.817.279
|% 1,27
|
|ENKAI
|31,72
|470.890.343
|% 2,19
|
|KRDMD
|18,32
|456.243.314
|% 1,78
|
|EKGYO
|8,61
|450.117.335
|% 1,53
|
|YKBNK
|10,51
|313.542.298
|% 0,29
|
|KRDMD
|18,32
|456.243.314
|% 1,78
|
|EREGL
|40,32
|900.461.565
|% 0,60
|
|PETKM
|18,53
|387.431.438
|% 0,93
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7816
|% 0,09
|
|Euro
|19,7372
|19,7566
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,2873
|22,3990
|% -0,00
|
|Frank
|19,9475
|20,0677
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9801
|5,0050
|% 0,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,59
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.543
|7.612
|24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.721
|12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|0,14
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,70
|