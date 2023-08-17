***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2023 11:13
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186327
BIST
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14:357.771
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 108,25
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3527,1006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0576
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3529,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1422
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:351.654,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.654,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|GSRAY
|6,85
|360.988.394
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|333.304.887
|% 10,00
|
|AYEN
|45,78
|604.648.934
|% 10,00
|
|UNLU
|15,62
|83.926.867
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.930,00
|372.818.584
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|IZMDC
|8,25
|332.359.910
|% -4,51
|
|ALKIM
|36,98
|101.335.335
|% -4,44
|
|OZSUB
|27,58
|61.561.350
|% -4,17
|
|MTRYO
|7,67
|5.350.613
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.677.238.260
|% 2,36
|
|EREGL
|43,22
|5.268.625.442
|% 3,74
|
|TUPRS
|122,10
|4.480.033.167
|% 2,43
|
|ASTOR
|135,50
|4.417.291.398
|% 3,20
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|EKGYO
|8,99
|1.948.520.493
|% 1,35
|
|ADESE
|2,00
|305.613.716
|% -0,50
|
|ASGYO
|21,26
|2.090.176.610
|% 5,98
|
|ODAS
|12,94
|1.179.303.999
|% 1,09
|
|KATMR
|1,97
|149.696.199
|% 4,23
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0956
|27,1006
|% 0,21
|
|Euro
|29,5566
|29,5791
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4637
|34,6365
|% 0,30
|
|Frank
|30,7439
|30,9291
|% 0,33
|
|Riyal
|7,2075
|7,2436
|% 0,15
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|6,33
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|-27,00
|
|Tam
|11.081
|11.143
|19,00
|
|Yarım
|5.557
|5.597
|10,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.798
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,28
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|0,80
|