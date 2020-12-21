***KAREL* *DOCO* *EGEEN* *ALARK* *ENJSA* *ARENA* *ECZYT* *CCOLA* *ARCLK* *KARSN* *OTKAR* *TMSN* *IHLGM* *ARDYZ* *ZOREN* *BERA* *KCHOL* *TSKB* *SOKM* *KONYA*
21.12.2020 19:30
***KAREL******DOCO******EGEEN******ALARK******ENJSA******ARENA******ECZYT******CCOLA******ARCLK******KARSN******OTKAR******TMSN******IHLGM******ARDYZ******ZOREN******BERA******KCHOL******TSKB******SOKM******KONYA******GUBRF******SELEC******VERUS******SKBNK******SASA******EGGUB******IPEKE******PETUN******CLEBI******AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [ARCLK, GUBRF, KCHOL, TSKB, SASA, SOKM, IPEKE, EGEEN, IHLGM, KARSN, SKBNK, ALARK, CCOLA, ENJSA, SELEC, AKSEN, OTKAR, ZOREN, BERA, EGGUB, KONYA, VERUS, TMSN, PETUN, KAREL, DOCO, CLEBI, ARDYZ, ECZYT, ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BIST Pay Endeksleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2021 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2021-31.03.2021) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894142
BIST