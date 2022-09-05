***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 20:05
***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022 - 30.06.2022 - 05.07.2022 - 04.08.2022 - 19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik)'nin gerek oy haklarının ve gerekse de yönetim kurulunda salt çoğunluğu sağlayan imtiyazlı payların Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi (çağrı) yükümlülüğü 11,4727 TL pay başına fiyat üzerinden 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi (çağrı) süreci 05.09.2022 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
‘Zorunlu Pay Alım Teklifi' sürecine 1 (bir) yatırımcı 0,208 adet Karel Elektronik payı ile karşılık vermiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060303
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0161
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,97
|Açılış
|: 996,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2161
|18,2262
|% 0,06
|
|Euro
|18,0609
|18,0772
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9511
|21,0562
|% 0,12
|
|Frank
|18,4308
|18,5418
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,19
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.745
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.287
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-2,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem