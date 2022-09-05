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***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2022 20:05
***KAREL* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022 - 30.06.2022 - 05.07.2022 - 04.08.2022 - 19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik)'nin gerek oy haklarının ve gerekse de yönetim kurulunda salt çoğunluğu sağlayan imtiyazlı payların Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi (çağrı) yükümlülüğü 11,4727 TL pay başına fiyat üzerinden 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi (çağrı) süreci 05.09.2022 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.   
‘Zorunlu Pay Alım Teklifi' sürecine 1 (bir) yatırımcı 0,208 adet Karel Elektronik payı ile karşılık vermiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060303


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ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
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