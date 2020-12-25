***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 09:17
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KAREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tunaoğlu Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894860
BIST
10:471.432
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BIST En Aktif Hisseler10:45
|KARTN
|94,05
|29.357.250
|% 10,01
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|LINK
|61,60
|18.053.630
|% 10,00
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|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
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|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
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|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
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|BRYAT
|558,30
|38.907.118
|% -10,00
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|BRSAN
|30,30
|86.008.806
|% -9,98
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|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
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|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
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|EMKEL
|6,00
|9.825.433
|% -8,68
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|GUBRF
|65,05
|686.259.955
|% 4,16
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|KOZAL
|92,85
|563.124.499
|% 1,59
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|KOZAA
|15,68
|348.428.077
|% -0,51
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|SISE
|7,24
|280.540.191
|% 1,12
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|ECILC
|8,34
|260.601.201
|% 5,17
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|SISE
|7,24
|280.540.191
|% 1,12
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|ODAS
|3,90
|140.628.382
|% -1,52
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|TSKB
|1,84
|60.252.801
|% -0,54
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|ECILC
|8,34
|260.601.201
|% 5,17
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|SKBNK
|1,49
|46.209.231
|% -0,67
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|10:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5833
|7,5891
|% 0,35
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
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|Sterlin
|10,2556
|10,3070
|% 0,44
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|Frank
|8,4910
|8,5422
|% 0,45
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|Riyal
|2,0146
|2,0247
|% 0,21
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|10:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
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|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
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|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
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|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
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|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
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|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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