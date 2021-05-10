***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2021 16:37
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KAREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Nuri Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935804
BIST
17:281.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:288,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2810,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:28488,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,94
|Açılış
|: 488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INVEO
|132,00
|106.673.289
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.799.434
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.644.255
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.214.571
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,68
|113.676.446
|% -5,78
|
|TKURU
|255,60
|2.335.850
|% -5,51
|
|GARAN
|7,85
|1.522.076.544
|% 1,68
|
|PETKM
|6,61
|1.031.991.815
|% 1,23
|
|THYAO
|13,21
|854.142.842
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|831.303.819
|% 2,83
|
|KOZAL
|129,80
|791.919.090
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,15
|438.174.597
|% 0,94
|
|GARAN
|7,85
|1.522.076.544
|% 1,68
|
|PETKM
|6,61
|1.031.991.815
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|256.168.029
|% 2,17
|
|KRDMD
|8,72
|831.303.819
|% 2,83
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2655
|8,2674
|% 0,41
|
|Euro
|10,0607
|10,0672
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6398
|11,6981
|% 1,38
|
|Frank
|9,1426
|9,1977
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,25
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, AKBNK
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, DOHOL
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 06 artarak (% 1.53 ) 1, 266