***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 08:54
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.07.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.07.2020 - 10123
Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.07.2020 tarih, 10123 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861495
BIST
10:31118.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -242,84
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:316,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:317,9551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
10:31417,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,80
|Açılış
|: 417,01
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,35
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|10.554.797
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|847.730
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.308.375
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,52
|872.555
|% -7,00
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,34
|775.531.503
|% 0,57
|
|SISE
|6,60
|628.611.159
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,33
|257.229.541
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|205.433.982
|% 3,54
|
|ALKIM
|15,09
|178.606.561
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,33
|257.229.541
|% 0,00
|
|SISE
|6,60
|628.611.159
|% 4,76
|
|TRKCM
|4,39
|205.433.982
|% 3,54
|
|TSKB
|1,25
|36.254.403
|% -0,79
|
|ODAS
|2,74
|75.378.907
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6903
|8,7339
|% 0,01
|
|Frank
|7,3716
|7,4160
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,57
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.788
|2.803
|7,80
|
|Yarım
|1.353
|1.371
|3,90
|
|Çeyrek
|679
|686
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,25
|