***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen -Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 104.654.507,388 104.654.507,388B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 177.294.816,678 177.294.816,678C Grubu, KAREL, TREKREL00019 523.936.206,284 523.936.206,284Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 805.885.530,35 TL 0 TL 0 TL 805.885.530,35 TLSPK Başvuru Tarihi 18.03.2024Ek Açıklamalar15.03.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte 18.03.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 3 Duyuru Metni (Karel-Telesis).pdf - Duyuru MetniEK: 2 4 Birleşme Sözleşmesi (KAREL-Telesis).pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259892BIST