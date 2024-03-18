***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 17:24
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen -
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 104.654.507,388 104.654.507,388
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 177.294.816,678 177.294.816,678
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 523.936.206,284 523.936.206,284
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 805.885.530,35 TL 0 TL 0 TL 805.885.530,35 TL
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2024
Ek Açıklamalar
15.03.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte 18.03.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 3 Duyuru Metni (Karel-Telesis).pdf - Duyuru Metni
EK: 2 4 Birleşme Sözleşmesi (KAREL-Telesis).pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259892
BIST