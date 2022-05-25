***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 11 Nisan 2022 tarihli kararıyla, Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı ile yönetim prensipleri, pay sahipliğinden kaynaklı hakların kullanımı ve diğer konuları düzenleyen Pay Sahipleri Sözleşmesine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli izin ve onayların alınması için 11 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Yönetim Kurulu'nun 25 Mayıs 2022 tarihli kararı ile, Esas Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 25 Mayıs 2022 tarihinde yenilenen tadil metinleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032497BIST