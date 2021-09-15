***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.09.2021 10:32
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin 6 nolu "Sermaye" maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişiklik 14 Eylül 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmemizin son hali ekte verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 27/11/1986 02/12/1986 1651
6 05/07/1989 07/07/1989 2311
3,4,6,7,8 06/06/1990 19/06/1990 2551
3, 6 15/12/1993 21/12/1993 3431
6 19/09/1996 24/09/1996 4130
6 30/09/1997 06/10/1997 4391
3,4,6,7,8,9,10,14 19/07/2001 24/07/2001 5345
6 24/12/2002 27/12/2002 04/2004 6036
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 28/07/2004 04/08/2004 6107
6,Geçici 1 eklendi 20/04/2005 27/04/2005 6291
6 05/12/2005 08/12/2005 6448
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 09/12/2005 12/12/2005 6449
6 17/10/2006 26/10/2006 6669
6 26/07/2007 01/08/2007 6864
6 27/12/2007 03/01/2008 6969
6 27/06/2008 03/07/2008 7097
6 05/06/2009 11/06/2009 7330
3, 6 27/05/2010 02/06/2010 7576
6 16/06/2011 22/06/2011 7842
6, 7, 8, 10 27/07/2012 02/08/2012 8125
6, 10 21/06/2013 27/06/2013 8351
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 29/09/2014 03/10/2014 8667
6 30/06/2021 30/06/2021 10360
6 14/09/2021 14/09/2021 10408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963883
BIST