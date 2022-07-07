***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021AçıklamalarEsas sözleşmemizin 6, 7, 8 ve 10 nolu maddeleri tadil edilmiş olup söz konusu değişiklik 4 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmemizin son hali ekte verilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 27/11/1986 02/12/1986 16516 05/07/1989 07/07/1989 23113,4,6,7,8 06/06/1990 19/06/1990 25513, 6 15/12/1993 21/12/1993 34316 19/09/1996 24/09/1996 41306 30/09/1997 06/10/1997 43913,4,6,7,8,9,10,14 19/07/2001 24/07/2001 53456 24/12/2002 27/12/2002 57066 16/04/2004 26/04/2004 60362, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 28/07/2004 04/08/2004 61076,Geçici 1 eklendi 20/04/2005 27/04/2005 62916 05/12/2005 08/12/2005 64483, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 11/12/2005 09/12/2005 64496 17/10/2006 26/10/2006 66696 26/07/2007 01/08/2007 68646 27/12/2007 03/01/2008 69696 27/06/2008 03/07/2008 70976 05/06/2009 11/06/2009 73303, 6 27/05/2010 02/06/2010 75766 16/06/2011 22/06/2011 78426,7,8,10 27/07/2012 02/08/2012 81256, 10 21/06/2013 27/06/2013 83511, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 29/09/2014 03/10/2014 86676 30/06/2021 30/06/2021 103606, 7, 8, 10 04/07/2022 07/07/2022 10615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043854BIST