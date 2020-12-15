***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.12.2020 12:02
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Telekomünikasyon Cihazları Üretimi ve Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.907.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/12/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.907.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,0675 USD
Toplam Tutar
533.784 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,32%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,52%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olacağı Öngörülmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ahmet Kudat Kara, Kudat Olca Kara, Alca Kara
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda,
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.
Bu satın almanın şirketimize yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve operasyonel konularla ilgili açıklamalar aşağıdadır
Bu satın alma sonrasında Telesis A.Ş.'nin tüzel kişiliği ve operasyonu devam edecektir. Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın bayi ve dağıtım ağının her iki firmanın ürünlerine ulaşabilir olmasının toplam pazar etkinliğini arttırması beklenmektedir. Her iki firmanın teknolojik birikimi ve arge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis A.Ş.'nin ürün maliyetlerinde Karel'in üretim imkanlarından ve ölçeğinden yararlanılarak iyileştirmeler sağlanabilecektir. Konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanabilecektir. SPK'nın yetkilendirdiği kuruluşlardan Telesis A.Ş. için değerleme raporu alınacaktır. Değerleme sonucunda TFRS 3, paragraf 34'e (Pazarlıklı Satınalımlar) göre kar çıkacağını tahmin ediyoruz. Paragraf 34'e göre çıkacak sonuç kamuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893183
BIST